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Общество

Билеты на пасхальный концерт начали раздавать в Пскове

21 апреля в Доме офицеров пройдёт праздничный концерт, приуроченный к празднику Пасхи, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Фото предоставлено городским молодёжным центром

В концерте примут участие популярные музыкальные коллективы и артисты Пскова и Псковской области: ансамбль «Сказ», театр танцев «Русские узоры», фольклорный ансамбль «Коляда», образцовый коллектив студии классического танца «Щелкунчик», Русский народный хор, вокалистка Елена Федина и коллектив фольклорной и народной песни «ДУбайДА», а также сольные исполнительницы Дарья Романова, Ася Садовник и Анна Яковлева.

«Мы хотим создать особое праздничное настроение для псковичей и гостей города, объединив в концерте самые талантливые коллективы и исполнителей региона», – отметила организатор концерта Марина Иванова.

Посещение концерта по пригласительным билетам, которые можно бесплатно получить с 14 апреля в Молодёжном центре Пскова (улица Максима Горького, 15) и в кассе Дома офицеров. Количество билетов ограничено.

Концерт включён в программу ежегодного IX Молодёжного пасхального фестиваля Псковского городского молодёжного центра.

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