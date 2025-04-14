В среднем 36,6 тысячи рублей тратит ежемесячно каждый житель Псковской области

11:21, 14 апреля 2025, ПАИ

В среднем 36,6 тысячи рублей тратит ежемесячно каждый житель Псковской области. В прошлом году потребительский спрос в регионе вырос на 8,6 %. По совокупности показателей область находится на 25-м месте в общероссийском рейтинге. Такие данные приводит РИА Новости.

Наибольший рост потребительского спроса в 2024 году отмечался в Адыгее, где он увеличился на 20,7 %. Также достаточно значительно потребительский спрос вырос в Карачаево-Черкесии (11,7 %). Третью и четвертую строку в рейтинге заняли Башкирия и Челябинская область, где спрос вырос в 2024 году на 11,2 % и 10,8 % соответственно. На пятом месте – Тульская область с показателем 10,4 %.

В нижней части рейтинга находится Севастополь, где потребительский спрос не вырос, а упал сразу на 5,2 %. В Архангельской области спрос вырос всего на 0,3 %, в Ненецком АО – на 0,6 %, в Мурманской области – на 1,1 %.

Средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2024 году составляли 43,5 тысячи рублей. Это на 17 % больше, чем в 2023 году. Из них на покупку товаров в среднем ушло 31,7 тысячи рублей, на оплату услуг – 9,8 тысячи рублей, а на питание в общественных местах – две тысячи рублей.

У регионов-лидеров расходы в денежном выражении намного больше средних по стране. Средний москвич в месяц тратит 77,5 тысячи рублей, житель Санкт-Петербурга – 60,7 тысячи рублей, а житель Краснодарского края – 59,7 тысячи рублей.

В то же время в пяти регионах потребительские расходы не превысили 25 тысяч рублей на человека в месяц – Ингушетия (11,5 тыс. руб.), Карачаево-Черкесская Республика (17,3 тыс. руб.), Тыва (17,9 тыс. руб.), Чечня (23,1 тыс. руб.), Калмыкия (24,1 тыс.руб.).