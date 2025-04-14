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Общество

+21 градус ожидается в Псковской области 15 апреля

15 апреля в Псковской области ожидается переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +4...+9 градусов, днем +16...+21 градус. Атмосферное давление выше нормы.

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