+21 градус ожидается в Псковской области 15 апреля

11:33, 14 апреля 2025, ПАИ

15 апреля в Псковской области ожидается переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +4...+9 градусов, днем +16...+21 градус. Атмосферное давление выше нормы.