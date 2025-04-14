16 апреля в Псковской области изменится расписание пригородных поездов

11:42, 14 апреля 2025, ПАИ

16 апреля в Псковской области изменится расписание пригородных поездов, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Поезд № 6507 Луга – Псков отправится от станции Луга в 8:00. Далее расписание будет таким: разъезд Заполье 8:10, Серебрянка 8:19-8:20, Лямцево 8:29-8:30, Плюсса 8:40-8:41, Струги Красные 9:02-9:04, Владимирский Лагерь 9:10-9:11, Лапино 9:18-9:19, Новоселье 9:27-9:28, Молоди 9:40-9:41, Торошино 9:55-10:12, разъезд Черняковицы 10:23-10:24, Любятово 10:36-10:37, прибытие на станцию Псков в 10:43.

Поезд № 6556 Псков – Луга отправится из Пскова в 10:55. Затем расписание такое: Любятово 11:02-11:11, разъезд Черняковицы 11:19-11:20, Торошино 11:35-11:36, Молоди 11:51-11:52, Новоселье 12:06-12:07, Лапино 12:16-12:17, Владимирский Лагерь 12:24-12:25, Струги Красные 12:32-12:33, Плюсса 12:55-12:56, Лямцево 13:11-13:12, Серебрянка 13:24-13:2, разъезд Заполье 13:36, прибытие на станцию Луга в 13:52.

Поезд № 6555 Луга – Псков отправится от станции Луга в 14:02. Далее расписание будет таким: разъезд Заполье 14:20-14:30, Серебрянка 14:41-14:42, Лямцево 14:54-14:55, Плюсса 15:08-15:09, Струги Красные 15:31-15:33, Владимирский Лагерь 15:39-15:40, Лапино 15:47-16:36, Новоселье 16:45-16:46, Молоди 16:59-17:00, Торошино 17:14-17:15, разъезд Черняковицы 17:30-17:31, Любятово 17:39-17:39, прибытие на станцию Псков в 17:46.

Поезд № 6508 Псков – Луга отправится от станции Псков в 17:57. Затем расписание такое: Любятово 18:04-18:05, разъезд Черняковицы 18:17-18:18, Торошино 18:29-18:30, Молоди 18:45-18:46, Новоселье 19:00-19:01, Лапино 19:10-19:11, Владимирский Лагерь 19:18-19:19, Струги Красные 19:26-19:27, Плюсса 19:49-19:50, Лямцево 20:05-20:06, Серебрянка 20:18-20:19, разъезд Заполье 20:29, прибытие на станцию Луга в 20:43.