Дополнительные поезда будут ходить с 30 апреля по маршруту Великие Луки – Новосокольники

12:34, 14 апреля 2025, ПАИ

С 30 апреля по 30 сентября по средам назначаются дополнительные пригородные поезда по маршруту Великие Луки – Новосокольники через Невель-2 и обратно. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Справочная информация о расписании движения поездов пригородного сообщения размещена на сайте ОАО «РЖД» rzd.ru или на информационных стендах железнодорожной станции пункта отправления.

Ранее сообщалось, что 16 апреля изменится расписание пригородных поездов Псков – Луга, Луга – Псков.