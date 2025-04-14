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Общество

Дополнительные поезда будут ходить с 30 апреля по маршруту Великие Луки – Новосокольники

С 30 апреля по 30 сентября по средам назначаются дополнительные пригородные поезда по маршруту Великие Луки – Новосокольники через Невель-2 и обратно. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Справочная информация о расписании движения поездов пригородного сообщения размещена на сайте ОАО «РЖД» rzd.ru или на информационных стендах железнодорожной станции пункта отправления.

Ранее сообщалось, что 16 апреля изменится расписание пригородных поездов Псков – Луга, Луга – Псков.

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