Дополнительные поезда будут ходить с 30 апреля по маршруту Великие Луки – Новосокольники
С 30 апреля по 30 сентября по средам назначаются дополнительные пригородные поезда по маршруту Великие Луки – Новосокольники через Невель-2 и обратно. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Справочная информация о расписании движения поездов пригородного сообщения размещена на сайте ОАО «РЖД» rzd.ru или на информационных стендах железнодорожной станции пункта отправления.
Ранее сообщалось, что 16 апреля изменится расписание пригородных поездов Псков – Луга, Луга – Псков.
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