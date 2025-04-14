12 единиц оружия изъято у псковичей на прошлой неделе

13:41, 14 апреля 2025, ПАИ

С 7 по 13 апреля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 28 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 14 административных правонарушений, из оборота изъяли 12 единиц оружия и более 105 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.