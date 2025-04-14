Псковичи могут подать заявку на соискание премии «Мы вместе»

15:23, 14 апреля 2025, ПАИ

Волонтёры, НКО, представители бизнеса и органов власти могут подать заявку на соискание премии «Мы вместе». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Главная задача премии – поддержка лидеров общественно полезных инициатив, направленных на повышение качества жизни и укрепление принципов взаимной помощи и благотворительности в обществе.

Подать заявку на соискание премии могут добровольцы старше 14 лет, некоммерческие организации, представители бизнеса и органов власти до 23 июня на сайте премиямывместе.рф.

Организаторы сообщили, что программа пятого сезона расширилась новыми категориями и номинациями. Теперь премия включает национальный трек с четырьмя основными направлениями: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория». Всего предусмотрено 12 номинаций. В числе новых номинаций в этом году – «Устойчивое будущее», посвящённая поддержке экологических инициатив и сохранению природы.

Специальная категория «Поколение добра» учреждена для поощрения социально ориентированных волонтёрских проектов, инициированных молодыми гражданами в возрасте от 14 до 17 лет.

Победителей ожидают публичное признание на национальном и международном уровнях, получение квалифицированной помощи от экспертов и наставников, а также поездки по регионам России и помощь в медиапродвижении. Кроме того, победители примут участие в Петербургском международном экономическом форуме и других крупных мероприятиях.

Церемония награждения пройдёт с 2 по 5 декабря 2025 года в Москве на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в национальном центре «Россия». Отметим, премия проходит в пятый раз.