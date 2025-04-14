В Красноярском крае многодетная мать убила трёх из четверых своих детей

15:05, 14 апреля 2025, ПАИ

В Красноярском крае 29-летняя многодетная мать убила трёх из четверых своих детей, сообщает ТАСС.

Тела четырехлетней девочки и двоих мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет найдены в частном доме в Канске. Возбуждено уголовное дело.

Мать сама рассказала об убийстве своим родителям. В семье есть еще один ребенок — мальчик 7 лет. Во время происходящего он был у бабушки с дедушкой.

Женщина состояла на учёте у психиатра.

Подобный резонансный случай произошёл ранее и в Псковской области. В 2023 году 34-летняя женщина из Велик Лук убила двоих малолетних сыновей 2019 и 2022 годов рождения, а затем, в Куньинском районе, убила ещё и дочь 2018 года рождения. В конце декабря прошлого года начался судебный процесс по этому делу. Ранее великолучанку признали психически нездоровой.

Подробнее об этом преступлении можно прочитать здесь.