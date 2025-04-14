Псковичей приглашают на семинар для подготовки к грантовому конкурсу в сфере охраны природы

15:41, 14 апреля 2025, ПАИ

Псковичи могут принять участие в семинаре для подготовки к грантовому конкурсу в сфере охраны природы, сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Семинар «Гранты президента Российской Федерации на реализацию экологических и природоохранных проектов в 2025 году» поможет подготовиться к подаче заявки на ближайший конкурс Президентского фонда природы.

К участию приглашают экологов и специалистов сферы охраны природы, представителей организаций, занимающихся экологическими проектами, предпринимателей и представителей органов власти, заинтересованных в реализации экопроектов.

Участники получат актуальную информацию по ключевым вопросам. Среди них – критерии отбора проектов по сохранению редких видов животных и их местообитаний; возможности финансирования кадрового развития на особо охраняемых природных территориях; условия поддержки экологического туризма, волонтёрских и благотворительных инициатив на базе особо охраняемых природных территориях; требования к информационным и просветительским проектам в сфере защиты дикой природы и уникальных экосистем; перспективы грантовой поддержки арктических природоохранных инициатив.

Мероприятие состоится 18 апреля в 15:00 в Доме молодёжи на улице Конной, 2.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: forms.yandex.ru/u/67f7d7d784227c8a63e68935.