Артисты Псковского театра драмы выступили с концертом в военном госпитале

16:06, 14 апреля 2025, ПАИ

13 апреля в военном клиническом госпитале в Пскове состоялся концерт, организованный Псковским региональным отделением Союза театральных деятелей РФ. Для участников специальной военной операции с музыкально-поэтической программой «Когда ты рядом…» выступили заслуженные артисты России Сергей Попков и Ирина Смирнова, актер Анатолий Кузьмин, певица Катя Руч и музыканты труппы Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Концерт объединил больше полусотни пациентов. Зрители долго благодарили выступающих, не отпускали артистов продолжительной овацией, делились впечатлениями и после, уже в личном общении с актерами. «Такие встречи согревают душу. На сердце стало теплее. Спасибо вам! Это важно для нас», – отозвался один из пациентов.

«Замечательный концерт Пушкинского театра. Такие мероприятия конечно необходимы. Они отогревают сердца и способствуют скорейшему выздоровлению военнослужащих. Просим вас приехать к нам снова», – подытожили в госпитале.

Первое такое выступление состоялось в феврале в Псковской областной клинической больнице, 13 апреля артисты представили уже третью программу в военном госпитале.