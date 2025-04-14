Пьяный водитель оскорбил сотрудника ГАИ в Великих Луках и попал под суд

21:07, 14 апреля 2025, ПАИ

Водитель, оскорбивший сотрудника Госавтоинспекции в Великих Луках, предстанет перед судом, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что 24 декабря 2024 года сотрудники ГАИ остановили автомобиль, за рулём которого был 40-летний местный житель. У мужчины были признаки опьянения. Он, не желая быть привлечённым к административной ответственности, публично оскорбил одного из сотрудников дорожной полиции.

Уголовное дело по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей) направили в суд для рассмотрения. Великолучанину грозит наказание до года исправительных работ.