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Общество

Платформа обратной связи работает на «Госуслугах» для бизнесменов Псковской области

Платформа обратной связи работает на портале «Госуслуги» для предпринимателей и инвесторов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Скриншот платформы

Бизнесмены могут задать интересующие вопросы и получить консультацию с использованием платформы обратной связи «ПОС Бизнес». Предпринимателям не придётся тратить время на поиск необходимого ведомства, так как сервис сам подберёт исполнителя. После можно будет оценить качество полученного ответа от одного до пяти.

Отправить обращение можно через портал «Госуслуги» и виджет «Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе?» на сайтах отраслевых региональных ведомств, на инвестиционном портале Псковской области в разделе «Инвестору». Простые консультации будут реализованы в срок до пяти дней, а на более сложные вопросы – до 30 дней. Изучение документов инвестора займёт по времени до десяти дней. Ответ отправят в личный кабинет на «Госуслугах».

В «ПОС Бизнес» также формируется аналитика о количестве, качестве и темах отправленных обращений, такая функция позволит корректировать инвестиционную политику в регионе исходя из запросов предпринимателей.

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