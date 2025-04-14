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Спорт

Проект псковского ветерана СВО вышел в полуфинал конкурса «Ты в игре»

Проект псковского ветерана СВО «Класс силовой подготовки для лиц с ПОДА» вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Ты в игре». Об этом корреспонденту ПАИ сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Проект реализуется в условиях адаптивного спорта и направлен на обеспечение здоровья участников СВО и лиц с травмами опорно-двигательного аппарата. Авторы проекта хотят создать доступные условия и бесплатные тренировки по армрестлингу и пауэрлифтингу для людей с ПОДА, способствуя их реабилитации, социализации и адаптации.

Полностью реализовать проект планируется до марта следующего года с участием не менее 300 человек.

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