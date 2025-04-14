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Происшествия

Восемь лет тюрьмы грозит мужчине, избившему незнакомца у Дома культуры в Великих Луках

Великолучанин предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью незнакомцу, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что 30 декабря 2024 года у входа в Дом культуры железнодорожников местный житель во время словесного конфликта ударил ранее незнакомого человека. Он причинил мужчине закрытый линейный перелом височной кости, ушиб головного мозга височной доли с формированием гематомы в лобной, височной и теменных долях, кровоизлияние со смещением срединных структур мозга влево.

Уголовное дело направили в суд. Обвиняемому по части 1 статьи 111 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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