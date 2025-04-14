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Происшествия

Пьяный великолучанин устроил поножовщину с собутыльниками

12 лет тюрьмы грозит жителю Великих Лук за причинение тяжкого вреда здоровью собутыльникам, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Фото: ПАИ

Установлено, что в ночь с 7 на 8 декабря прошлого года 66-летний великолучанин находился дома, где распивал алкоголь в компании сожительницы и знакомого. Во время ссоры он схватил кухонный нож и ударил им сожительницу в грудную клетку, а затем трижды ударил ножом знакомого в тело.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине по части 3 пункта «б» статьи 111 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

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