Пьяный великолучанин устроил поножовщину с собутыльниками

17:17, 14 апреля 2025, ПАИ

12 лет тюрьмы грозит жителю Великих Лук за причинение тяжкого вреда здоровью собутыльникам, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что в ночь с 7 на 8 декабря прошлого года 66-летний великолучанин находился дома, где распивал алкоголь в компании сожительницы и знакомого. Во время ссоры он схватил кухонный нож и ударил им сожительницу в грудную клетку, а затем трижды ударил ножом знакомого в тело.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине по части 3 пункта «б» статьи 111 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.