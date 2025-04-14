Жителю Великих Лук грозит срок за покупку поддельных водительских прав
41-летний житель Великих Лук предстанет перед судом за покупку и использование поддельного водительского удостоверения, сообщили ПАИ в прокуратуре города.
Установлено, что в декабре 2023 года местный житель приобрёл поддельное водительское удостоверение, а в феврале 2025 года мужчину остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов и обнаружили обман.
Уголовное дело направили в суд. Мужчине по части 3 статьи 327 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок до года.
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