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Происшествия

Жителю Великих Лук грозит срок за покупку поддельных водительских прав

41-летний житель Великих Лук предстанет перед судом за покупку и использование поддельного водительского удостоверения, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что в декабре 2023 года местный житель приобрёл поддельное водительское удостоверение, а в феврале 2025 года мужчину остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов и обнаружили обман.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине по части 3 статьи 327 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок до года.

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