С чего начать развитие личного бренда, объяснила эксперт

17:09, 14 апреля 2025, ПАИ

С чего начать развитие личного бренда, объяснила основатель коммуникационного агентства PReach Юлия Магась в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 апреля.

«Личный бренд стал неким именем нарицательным в современном мире. Как и в любом проекте, начинать нужно с целей. Важно понимать, почему конкретно вам нужен личный бренд. Есть разные модели монетизации своей экспертности. Например, ведение социальных сетей, блогерство или развитие экспертности», – отметила гостья студии.

Далее следует изучить целевую аудиторию и понять, для кого создан личный бренд. После чего начать работу с каналами продвижения. «Они могут быть как онлайн, так и офлайн. Это и мероприятия, и таргетированная реклама», – подчеркнула Юлия Магась.

Сооснователь digital-агентства «Инженеры продаж» Артём Маркелов также заметил, что личный бренд стал популярен с развитием социальных сетей. «Это дешевле, можно набирать трафик и показывать свою экспертность», – резюмировал он.