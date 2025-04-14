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С чего начать развитие личного бренда, объяснила эксперт

С чего начать развитие личного бренда, объяснила основатель коммуникационного агентства PReach Юлия Магась в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 апреля.

Юлия Магась. Фото: ПАИ

«Личный бренд стал неким именем нарицательным в современном мире. Как и в любом проекте, начинать нужно с целей. Важно понимать, почему конкретно вам нужен личный бренд. Есть разные модели монетизации своей экспертности. Например, ведение социальных сетей, блогерство или развитие экспертности», – отметила гостья студии.

Далее следует изучить целевую аудиторию и понять, для кого создан личный бренд. После чего начать работу с каналами продвижения. «Они могут быть как онлайн, так и офлайн. Это и мероприятия, и таргетированная реклама», – подчеркнула Юлия Магась.

Артём Маркелов. Фото: ПАИ

Сооснователь digital-агентства «Инженеры продаж» Артём Маркелов также заметил, что личный бренд стал популярен с развитием социальных сетей. «Это дешевле, можно набирать трафик и показывать свою экспертность», – резюмировал он.

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