Пскович может получить тюремный срок за кражу заброшенного автомобиля

21:29, 14 апреля 2025, ПАИ

Пскович предстанет перед судом за кражу автомобиля, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В сентябре прошлого года житель Пскова, помогая подруге с переездом, заметил возле её дома автомобиль «Ниссан», который, по его мнению, длительное время никто не обслуживал: транспорт был грязным, у него не было аккумулятора, была разбита фара. Мужчина поинтересовался у знакомой, кому принадлежит машина, и, не получив ответа, решил забрать её себе.

Спустя несколько дней он вернулся с новым аккумулятором, установил его в моторный отсек, нашёл под ковриком ключи, после чего завёл автомобиль и поехал к себе домой. По дороге у машины отвалились задний бампер и задняя фара, но пскович не растерялся: собрал детали, положил их в багажник и поехал дальше. Кроме того, во дворе своего дома мужчина накрыл автомобиль чехлом, чтобы его не было видно прохожим.

Позже выяснилось, что машину стоимостью 232 тысячи рублей в 2022 году оставили для ремонта: его должен был произвести муж женщины, которой помогал пскович.

Уголовное дело направили в суд. Псковичу по части 2 статьи 158 УК РФ грозит лишение свободы на срок до пяти лет.