Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пскович может получить тюремный срок за кражу заброшенного автомобиля

Пскович предстанет перед судом за кражу автомобиля, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В сентябре прошлого года житель Пскова, помогая подруге с переездом, заметил возле её дома автомобиль «Ниссан», который, по его мнению, длительное время никто не обслуживал: транспорт был грязным, у него не было аккумулятора, была разбита фара. Мужчина поинтересовался у знакомой, кому принадлежит машина, и, не получив ответа, решил забрать её себе.

Спустя несколько дней он вернулся с новым аккумулятором, установил его в моторный отсек, нашёл под ковриком ключи, после чего завёл автомобиль и поехал к себе домой. По дороге у машины отвалились задний бампер и задняя фара, но пскович не растерялся: собрал детали, положил их в багажник и поехал дальше. Кроме того, во дворе своего дома мужчина накрыл автомобиль чехлом, чтобы его не было видно прохожим.

Позже выяснилось, что машину стоимостью 232 тысячи рублей в 2022 году оставили для ремонта: его должен был произвести муж женщины, которой помогал пскович.

Уголовное дело направили в суд. Псковичу по части 2 статьи 158 УК РФ грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 апреля 2025

11 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
14 апреля 2025

Пассажирка пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Пскове
14 апреля 2025

Водителя мопеда госпитализировали после ДТП в Псковском районе
14 апреля 2025

В Бежаницком районе женщина предстанет перед судом за убийство двух человек
14 апреля 2025

Автомобиль сбил девочку в Великих Луках
14 апреля 2025

В Псковском районе 17-летняя девушка ушла из дома и не вернулась
14 апреля 2025

12 лет тюрьмы грозит великолучанину за поножовщину с собутыльниками
14 апреля 2025

Восемь лет тюрьмы грозит жителю Великих Лук за избиение соседа

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...