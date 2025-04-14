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Спорт

Организаторы Псковского марафона досрочно закрыли регистрацию участников

Псковский марафон, который пройдёт 20 апреля, собрал 1 750 участников со всей России, а также Белоруссии и Эстонии, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Организаторы забега досрочно закрыли регистрацию по достижению лимита. Изначально верхняя планка участников составляла 1 500 спортсменов, однако позднее организаторы её подняли из-за высокого интереса к мероприятию.

В рамках Псковского марафона пройдут забеги на марафонской и полумарафонской дистанциях, а также на десять, пять и один километр, 400 и 200 метров.

«С нетерпением ждём всех, кто успел зарегистрироваться, на старте в юбилейный год марафона. Спасибо за доверие и до встречи 19 и 20 апреля на стадионе «Машиностроитель», – отметили организаторы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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