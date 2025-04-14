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Общество

План работ по ямочному ремонту опубликовал глава Пскова

Ямочный ремонт начался с въезда между домами № 28 и 30 на улице Новгородской в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Сначала демонтируют старое покрытие, затем подготовят ровное основание из щебня, после чего уложат новый асфальт», - перечислил Борис Елкин.

Остальные запланированные объекты ремонта можно посмотреть в карточке:

«Водителей прошу внимательно следить за объявлениями на домах и заранее переместить машины на время проведения работ», - предупредил глава Пскова.

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