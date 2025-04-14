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Общество

Основатель коммуникационного агентства Юлия Магась: Личный бренд есть у каждого

Личный бренд есть у каждого, заявила основатель коммуникационного агентства PReach Юлия Магась в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 апреля.

Юлия Магась. Фото: ПАИ

«Личный бренд есть у каждого, это некий набор ассоциаций. Мы им уже занимаемся. Для небольшого развития можно вести Telegram-канал, группу в социальной сети «ВКонтакте», устраивать встречи, заводить контакты, и вас будут рекомендовать. А если цели более масштабные, то нужно применять более расширенные инструменты», – отметила гостья студии.

Артём Маркелов. Фото: ПАИ

Сооснователь digital-агентства «Инженеры продаж» Артём Маркелов также подчеркнул, что важно понимать, что «личный бренд – это прежде всего про вас». «Можно и без соцсетей и подкастов быть человеком с развитым брендом, информацию о котором будут передавать. Например, ваш личный бренд в том, что вы надёжный человек или делаете задачи раньше срока», – сказал он.

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