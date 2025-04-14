Псковский клуб Nordman стал победителем командного чемпионата России по настольному теннису

17:24, 14 апреля 2025, ПАИ

Псковский клуб Nordman стал победителем заключительного этапа чемпионата России по настольному теннису, который прошёл в Татарстане 13 апреля. Об этом сообщил директор клуба Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Команда мастеров в составе Даниила Фёдорова, Виталия Кривоногова, Ивана Кондратьева, Романа Кибко и Рустама Рузиева, выступающая в Высшей лиге «А», перешла в Суперлигу командного чемпионата Федерации настольного тенниса России.

«Это очень значимое достижение. Горжусь!» – отметил Юрий Сорокин. Тренирует коллектив Вячеслав Буров.

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