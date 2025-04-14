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Псковичи стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по боксу

Псковичи Кирилл Абдуллаев и Александр Белавин стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по боксу среди юниоров 17-18 лет на призы Александра Лебзяка. Состязания прошли в Химках с 7 по 13 апреля, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

  • Псковичи стали бронзовым призёрами всероссийских соревнований по боксу
    Фото: Псковская областная федерация бокса
  • Псковичи стали бронзовым призёрами всероссийских соревнований по боксу
    Фото: Псковская областная федерация бокса

Абдуллаев в весе до 54 килограммов уступил в полуфинале представителю Калининградской области Исламу Алиеву, а Белавин в весовой категории до 57 килограммов на этой же стадии проиграл Владиславу Долинскому из Белгородской области.

«Каждый бой стал для них ценным опытом и подтверждением звания кандидатов в мастера спорта. Псковская областная федерация бокса от всей души поздравляет призёров и их наставников, Игоря Зуева и Вадима Голика, с этим успехом, желает им дальнейших побед и непрерывного совершенствования мастерства», – отметили в боксёрской организации.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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