Псковичи стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по боксу

17:56, 14 апреля 2025, ПАИ

Псковичи Кирилл Абдуллаев и Александр Белавин стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по боксу среди юниоров 17-18 лет на призы Александра Лебзяка. Состязания прошли в Химках с 7 по 13 апреля, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.



Фото: Псковская областная федерация бокса



Фото: Псковская областная федерация бокса



Абдуллаев в весе до 54 килограммов уступил в полуфинале представителю Калининградской области Исламу Алиеву, а Белавин в весовой категории до 57 килограммов на этой же стадии проиграл Владиславу Долинскому из Белгородской области.

«Каждый бой стал для них ценным опытом и подтверждением звания кандидатов в мастера спорта. Псковская областная федерация бокса от всей души поздравляет призёров и их наставников, Игоря Зуева и Вадима Голика, с этим успехом, желает им дальнейших побед и непрерывного совершенствования мастерства», – отметили в боксёрской организации.

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