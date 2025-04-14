Автомобиль сбил девочку в Великих Луках

18:43, 14 апреля 2025, ПАИ

Автомобиль Ford под управлением женщины-водителя сбил девочку на улице Дьяконова в Великих Луках сегодня, 14 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

На месте работали сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.