Автомобиль сбил девочку в Великих Луках
Автомобиль Ford под управлением женщины-водителя сбил девочку на улице Дьяконова в Великих Луках сегодня, 14 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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