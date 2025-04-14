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Происшествия

Автомобиль сбил девочку в Великих Луках

Автомобиль Ford под управлением женщины-водителя сбил девочку на улице Дьяконова в Великих Луках сегодня, 14 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Автомобиль сбил девочку в Великих Луках. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

  • Автомобиль сбил девочку в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил девочку в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил девочку в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил девочку в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль сбил девочку в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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