11 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

21:17, 14 апреля 2025, ПАИ

11 человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 7 по 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 404 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, а также выявили 26 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.