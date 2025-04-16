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Общество

Более 60 учёных участвуют в международной конференции «Язык и культура в современном мире» в ПсковГУ

Международная научно-практическая конференция «Язык и культура в современном мире» началась в ПсковГУ сегодня, 14 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

В конференции участвует более 60 учёных из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Липецка, Якутска, Самары, Донецка, Калуги, а также исследователи из Белоруссии – представители Минского государственного лингвистического университета, Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, Витебского государственного университета имени П. М. Машерова и Витебского государственного технологического университета. Кроме того, в работе конференции принимают участие школьники из Минска и Йошкар-Олы.

В ходе конференции пройдут пленарное заседание и работа секций. Конференция завершится экскурсионной поездкой в Изборск и Псково-Печерский монастырь.

Напомним, что мероприятие пройдёт с 14 по 17 апреля в гибридном формате.

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