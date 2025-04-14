Издательство «Самокат» представит свои книжные новинки на форуме «Русский Запад» в Пскове

23:13, 14 апреля 2025, ПАИ

Издательство «Самокат» представит свои книжные новинки на форуме «Русский Запад» в Пскове. Об этом сообщила руководитель библиотечного направления издательства «Самокат» Валентина Семёнова в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Мы в первую очередь едем со всеми познакомиться, везём наши хиты, новинки. Будем участвовать в книжной выставке-ярмарке все дни с 15 по 17 апреля. Расскажем с удовольствием обо всех наших книгах. Для нас «Русский Запад» – это место, где мы можем не только презентовать наши книги, но и поучаствовать в разных встречах, открыть для себя много новых знакомств, познакомиться с библиотеками вашего города и вашей области, ну и самое приятное – лично увидеться с нашими читателями», – подчеркнула Валентина Семёнова.

Она отметила, что сейчас достаточно большой поток русских и русскоязычных авторов.

«Мы активно идём им навстречу, разрабатываем совместные проекты, в том числе патриотической направленности. У нас уже зарекомендованы свои хиты, которые известны не только в России, но и за рубежом. Такие книги, как «История старой квартиры», «Транссиб», – всё это направлено на любовь к нашей Родине, к нашей стране. Постепенно появляются современные авторы, которые готовы писать на эту сложную тему. Сейчас это одна из самых волнующих проблем в издательском мире, потому что найти современного писателя, который готов взять на себя ответственность писать о том, свидетелем чего он не являлся, достаточно сложно. Отбор идёт очень аккуратный, требовательный. Также мы, конечно, занимаемся переизданием книг», – заметила Валентина Семёнова.

Напомним, что XX Международный книжный форум «Русский Запад» будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.