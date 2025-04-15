Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели мужчины на охоте в Псковской области

23:31, 14 апреля 2025, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту гибели мужчины во время охоты в Псковской области. Об этом сообщает информационный центр СК России.

В эфире программы федерального телеканала родственниками погибшего мужчины обсуждались обстоятельства обнаружения его тела с огнестрельными ранами в Псковской области в апреле 2023 года. Семья убеждена в совершении убийства и обращается к правоохранительным органам с просьбой раскрыть преступление.

Следственными органами СК России по Псковской области продолжается расследование по уголовному делу, проверяются все версии совершённого преступления.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене представить доклад об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах и принятых процессуальных решениях.