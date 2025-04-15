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В Опочецком районе судебные приставы помогли мужчине получить зарплату

В Опочецком районе судебные приставы помогли мужчине получить зарплату, которую не выплачивал работодатель. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина обратился в суд с иском к бывшему работодателю ООО «ЭкоРесурс». Он указал, что был подсобным рабочим в компании с 2021 года, но после увольнения в июле 2022 года положенных денег так и не получил. После этого представители компании заявили, что из-за реорганизации документы сотрудников «ЭкоРесурс» потерялись.

Суд постановил, помимо задолженности по зарплате, взыскать с компании компенсацию, проценты за срыв сроков выплат и моральный ущерб. Судебный пристав уведомил руководство ООО «ЭкоРесурс» о возбуждении исполнительного производства и предупредил о мерах принудительного взыскания в случае несвоевременного исполнения решения суда.

Во избежание штрафных санкций компания погасила задолженность. Деньги в размере более 37 тысяч рублей направили взыскателю, уточнили в пресс-службе.

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