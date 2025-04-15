Реставраторы завершают восстановление кованого прапора с Тайловской башни Псково-Печерского монастыря

00:13, 15 апреля 2025, ПАИ

Реставраторы завершают работы по восстановлению кованого прапора с Тайловской башни Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Кованый стяг был создан в кузне известного псковского архитектора-реставратора Всеволода Смирнова в 70-х годах XX века. По проектам Всеволода Смирнова и архитектора Михаила Семёнова на протяжении почти двух десятилетий проходила реставрация стен, башен и храмов Псково-Печерского монастыря.



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».







Все восстановленные башни обители в этот период были украшены коваными прапорами, каждый из которых содержит изображение православного символа. Устройство поворотного механизма позволяет использовать их в качестве флюгеров для определения направления ветра.

Практически все прапоры башен уже восстановлены и установлены на свои места. Кованые птицы Тайловской башни были приведены в порядок реставраторами из Санкт-Петербурга и покрыты специальной краской, защищающей металл от коррозии.

Яблоко, на которое была установлена уникальная конструкция, полностью разрушилось за десятилетия. Псковский специалист по металлоконструкциям создал точную копию яблока из меди, состоящую из 20 элементов. В будущем конструкция будет покрыта позолотой. В настоящее время завершается сборка всех частей.

В самой башне была заменена крыша. Реставрационные работы подходят к завершению.