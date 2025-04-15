61-летний мужчина пропал в Островском районе

10:02, 15 апреля 2025, ПАИ

61-летний Виктор Макарчук пропал в Островском районе, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина проживал в деревне Захаркино. С 14 апреля его местонахождение неизвестно.

Ростом мужчина 165 сантиметров, нормального телосложения, у него русые волосы, зелёно-голубые глаза.

Он был одет в кожаную коричневую куртку, синий свитер, серые джинсы, чёрные кроссовки, серую кепку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.