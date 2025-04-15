Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу

Команда Печорского округа выиграла финал областной спартакиады учащихся по кроссу, которая прошла в Печорах 12 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

  • Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях участвовали 170 спортсменов из 16 округов региона.

Первое место в командном зачёте заняли спортсмены Печорского округа, на втором месте псковские школьники, а замкнули тройку лидеров учащиеся Невельского округа.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2025

Великолукский студент стал бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе
15 апреля 2025

Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу
15 апреля 2025

Первая прогулка на сапбордах по Великой начнётся 19 апреля
14 апреля 2025

Организаторы Псковского марафона досрочно закрыли регистрацию участников
14 апреля 2025

Псковичи стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по боксу
14 апреля 2025

Псковский клуб Nordman стал победителем командного чемпионата России по настольному теннису
14 апреля 2025

Псковичка стала серебряным призёром Женской хоккейной лиги
14 апреля 2025

Сборная Псковской области по волейболу выиграла путёвку в финал Первой лиги чемпионата России
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...