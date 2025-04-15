Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу
Команда Печорского округа выиграла финал областной спартакиады учащихся по кроссу, которая прошла в Печорах 12 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
В соревнованиях участвовали 170 спортсменов из 16 округов региона.
Первое место в командном зачёте заняли спортсмены Печорского округа, на втором месте псковские школьники, а замкнули тройку лидеров учащиеся Невельского округа.
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