Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу

10:00, 15 апреля 2025, ПАИ

Команда Печорского округа выиграла финал областной спартакиады учащихся по кроссу, которая прошла в Печорах 12 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области



Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области















В соревнованиях участвовали 170 спортсменов из 16 округов региона.

Первое место в командном зачёте заняли спортсмены Печорского округа, на втором месте псковские школьники, а замкнули тройку лидеров учащиеся Невельского округа.

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