Великолукский студент стал бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе

10:11, 15 апреля 2025, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Садык Лалаев стал бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который прошёл в Словакии с 7 по 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Лалаев провёл четыре поединка в весе до 60 килограммов. В первом бою он с разницей в один балл победил Мелкаму Фетене из Израиля, во втором по первому результативному действую выиграл у Экрема Езтюрка, представляющего Турцию. В полуфинале великолукский студент уступил Георгию Тибилову, выступающему за Сербию.

В схватке за бронзу Лалаев оказался сильнее польского спортсмена Оливера Сшипчака, второй раз подряд став третьим на чемпионатах Европы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».