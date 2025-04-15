Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолукский студент стал бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Садык Лалаев стал бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который прошёл в Словакии с 7 по 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Великолукский студент стал бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе. Фото: Федерация спортивной борьбы России

Лалаев провёл четыре поединка в весе до 60 килограммов. В первом бою он с разницей в один балл победил Мелкаму Фетене из Израиля, во втором по первому результативному действую выиграл у Экрема Езтюрка, представляющего Турцию. В полуфинале великолукский студент уступил Георгию Тибилову, выступающему за Сербию.

В схватке за бронзу Лалаев оказался сильнее польского спортсмена Оливера Сшипчака, второй раз подряд став третьим на чемпионатах Европы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2025

Великолукский студент стал бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе
15 апреля 2025

Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу
15 апреля 2025

Первая прогулка на сапбордах по Великой начнётся 19 апреля
14 апреля 2025

Организаторы Псковского марафона досрочно закрыли регистрацию участников
14 апреля 2025

Псковичи стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по боксу
14 апреля 2025

Псковский клуб Nordman стал победителем командного чемпионата России по настольному теннису
14 апреля 2025

Псковичка стала серебряным призёром Женской хоккейной лиги
14 апреля 2025

Сборная Псковской области по волейболу выиграла путёвку в финал Первой лиги чемпионата России

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...