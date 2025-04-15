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Общество

В России утвердили новые нормы домашнего задания для учеников начальных классов

Минпросвещения РФ утвердило новые стандарты времени, необходимые на выполнение домашнего задания для учеников начальных классов. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Согласно документу, ученики первых классов должны будут тратить на домашнюю работу не более одного часа, второклассники и третьеклассники – полтора часа, а четвероклассники – два часа.

С введением единого планирования по предметам также будет нормировано количество контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные программы, которые не должны превышать 10 % от общего числа уроков, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Школы обязаны контролировать объём задаваемой на дом работы по всем предметам в каждом классе.

Кроме того, учителям рекомендовано задавать домашние задания на текущем уроке и, при наличии электронного журнала, дублировать всю информацию не позднее окончания учебного дня. Для заданий, требующих длительной подготовки, школьникам должны предоставлять достаточно времени.

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