Почему жители других государств выбирают для переселения в Россию именно Псковскую область, рассказал Михаил Ведерников

12:30, 15 апреля 2025, ПАИ

Почему жители других государств выбирают для переселения в Россию именно Псковскую область, рассказал губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«На пути следования в Россию мы – первый приграничный регион. Кроме того, несколько лет подряд поступало очень много обращений и через социальные сети, где люди обращались, чтобы им разъяснили, как можно вернуться в Россию, какие есть меры поддержки, какие нужны документы и так далее. Поэтому мы в начале прошлого года решили создать отдельную структуру – псковский центр «Соотечественник» и постарались сделать так, чтобы он работал в режиме одного окна», – отметил он.

В качестве примера глава региона привёл случаи, когда людям из других дальних регионов, из Канады, в онлайн-режиме предлагают земельные участки, они их смотрят и едут с пониманием, какие участки им понравятся, что стоит посмотреть. Также переселенцам оказывается помощь в оформлении документов в дистанционном режиме.

«Ну и каждую семью, каждого соотечественника мы сопровождаем в ручном режиме от встречи на границе до оформления документов, если необходим перевод, помогаем с организацией перевода, берём на себя временное размещение, узнаём какая специальность, где человек хотел бы работать, проводим переговоры с работодателями, ну и адресно оказываем дополнительные меры поддержки. Кому-то оплачиваем жильё, кому-то помогаем с бытовой техникой, помогаем с приобретением жилья», – пояснил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что помощь соотечественникам – это принципиальная позиция региона. «Псков всегда был открытым регионом, и нам было бы обидно, если бы все приезжали в другие регионы. Поэтому хотим, чтобы у нас оставались, тем более что регион действительно с богатой историей, культурой, динамично развивающийся, с хорошими показателями по экономике, и все те, кто приезжает, а в прошлом году таких человек было 600, довольны, пока никто не пожалел», – заключил губернатор.

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