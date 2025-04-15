Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Турнир по боксу «Малиновый звон» пройдёт в Пскове в 42-й раз

Традиционный турнир по боксу «Малиновый звон» памяти заслуженного работника физической культуры России Евгения Лазебного в 42-й раз пройдёт в Пскове с 16 по 19 апреля. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации бокса Пскова Вячеслав Ярулин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Турнир по боксу «Малиновый звон» пройдёт в Пскове в 42-й раз. Фото: ПАИ

Среди гостей состязаний – две команды из Белоруссии и боксёры практически со всего Северо-Западного федерального округа. Организаторами заготовлено 42 комплекта наград для спортсменов различных возрастных и весовых категорий.

Псковскую область представят боксёры из Пскова, Великих Лук, Острова, Пустошки, Печор, Дедовичей, Локни и Палкино.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2025

Спортсмены Псковской области участвуют в чемпионате России по армрестлингу
15 апреля 2025

Победители псковского регионального чемпионата НХЛ впервые пропустят финальный турнир в Сочи
15 апреля 2025

Турнир по боксу «Малиновый звон» пройдёт в Пскове в 42-й раз
15 апреля 2025

Псковичка стала победителем «Весеннего пробега» в Гатчине
15 апреля 2025

Великолукский студент стал бронзовым призёром чемпионата Европы по греко-римской борьбе
15 апреля 2025

Школьники Печорского округа выиграли финал областной спартакиады по кроссу
15 апреля 2025

Первая прогулка на сапбордах по Великой начнётся 19 апреля
14 апреля 2025

Организаторы Псковского марафона досрочно закрыли регистрацию участников

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...