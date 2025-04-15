Турнир по боксу «Малиновый звон» пройдёт в Пскове в 42-й раз

12:02, 15 апреля 2025, ПАИ

Традиционный турнир по боксу «Малиновый звон» памяти заслуженного работника физической культуры России Евгения Лазебного в 42-й раз пройдёт в Пскове с 16 по 19 апреля. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации бокса Пскова Вячеслав Ярулин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Среди гостей состязаний – две команды из Белоруссии и боксёры практически со всего Северо-Западного федерального округа. Организаторами заготовлено 42 комплекта наград для спортсменов различных возрастных и весовых категорий.

Псковскую область представят боксёры из Пскова, Великих Лук, Острова, Пустошки, Печор, Дедовичей, Локни и Палкино.

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