Новую систему посадки в аэропорту Пскова планируют запустить в течение нескольких месяцев

12:23, 15 апреля 2025, ПАИ

Новую систему посадки СП-90 в аэропорту Пскова планируют запустить в течение нескольких месяцев, сообщил корреспонденту ПАИ генеральный директор аэропорта Артём Тарасов.

СП-90 – это комплекс радиотехнического и светосигнального оборудования, которое обеспечит самолётам более точный заход на посадку даже при низкой облачности.

На прошлой неделе на аэродроме состоялся облёт светосигнального оборудования - глиссадных огней, а также облёт системы посадки. Работала летающая лаборатория на базе самолёта Ан-26 со специалистами на борту. После этого был выдан сертификат лётной проверки, затем комплект документов вместе с наземным сертификатом оборудования отправился в Росавиацию.

Успешное прохождение проверки позволит псковскому аэропорту стать аэродромом первой категории посадки международной организации гражданской авиации. При этой категории допускается посадка при видимости на взлётно-посадочной полосе не менее 550 метров. Сейчас в такую погоду при такой видимости рейсы попросту приходится задерживать.

«Рассчитываем запустить оборудование уже в этом году», - уточнил Артём Тарасов, добавив, что, возможно, к эксплуатации новой системы посадки получится приступить до начала лета.

Однако гендиректор псковского аэропорта оговорился, что всё зависит от сроков рассмотрения документации, поэтому «прогнозы давать сложно, всё очень индивидуально». «Во всяком случае процесс идёт, теперь ожидаем ответа», - отметил Артём Тарасов.