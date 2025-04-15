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Спорт

Победители псковского регионального чемпионата НХЛ впервые пропустят финальный турнир в Сочи

Победители псковского регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги (НХЛ) «Красный город» в дивизионе «Любитель 40+» и «Плесков» в дивизионе «Любитель 50+» пропустят финальный турнир, который пройдёт в Сочи с 4 по 16 мая. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Победители псковского регионального чемпионата НХЛ впервые пропустят финальный турнир в Сочи
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Победители псковского регионального чемпионата НХЛ впервые пропустят финальный турнир в Сочи
    Фото: Федерация хоккея Псковской области

Помимо прочего регламент НХЛ предполагает проведение в рамках региональных чемпионатов лиги 15 игр для участия в финальном этапе. В рамках обоих областных турниров «Плесков» и «Красный город» провели по 12 матчей – это максимум. Столько же встреч провели все команды соревнований.

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