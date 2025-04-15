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Спорт

Спортсмены Псковской области участвуют в чемпионате России по армрестлингу

Спортсмены Псковской области принимают участие в чемпионате России по армрестлингу, который проходит в Орле с 14 по 19 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации армрестлинга Псковской области.

Спортсмены Псковской области участвуют в чемпионате России по армрестлингу. Фото: Федерация армрестлинга России

Областную команду представляют абсолютный чемпион Пскова и чемпион СЗФО Сергей Воеводин, а также призёры чемпионата СЗФО Филипп Чернышов и Игорь Курятников.

Наибольшее представительство в рамках турнира у команд Москвы и «РСО-Алании» – по 40 спортсменов. На втором месте по этому показателю Татарстан, который представят 35 атлетов. Также большая делегация у Московской области – 33 спортсмена.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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