Асфальт укладывают на улице Леона Поземского в Пскове
Нижний слой асфальта укладывают на улице Леона Поземского в Пскове. Ремонт проводится на участке от Ваулиногорского шоссе до границ города и продлится сегодня и завтра, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«После завершения этого этапа подрядчик перейдёт к аналогичным работам на тротуарах», – уточнил глава Пскова.
Напомним, что ремонт улицы Леона Поземского в Пскове пройдёт в два этапа. Подробнее читайте здесь.
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