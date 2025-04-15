Асфальт укладывают на улице Леона Поземского в Пскове

13:25, 15 апреля 2025, ПАИ

Нижний слой асфальта укладывают на улице Леона Поземского в Пскове. Ремонт проводится на участке от Ваулиногорского шоссе до границ города и продлится сегодня и завтра, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«После завершения этого этапа подрядчик перейдёт к аналогичным работам на тротуарах», – уточнил глава Пскова.

Напомним, что ремонт улицы Леона Поземского в Пскове пройдёт в два этапа. Подробнее читайте здесь.