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Общество

Мемориальную доску в честь кавалера ордена Мужества открыли в Гдове

Ещё одна мемориальная доска в честь бойца СВО, младшего сержанта Юрия Трофимова появилась на школе Гдова. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Торжественная церемония в школе Гдова. Фото здесь и далее: газета «Гдовская заря»

Юрий Трофимов учился в Гдовской средней школе с 2000 по 2008 год. На торжественном мероприятии присутствовали учащиеся, преподаватели, жители Гдова и родные бойца. Они почтили память героя минутой молчания.

С самого начала СВО Юрий Трофимов оказывал волонтёрскую помощь военным частям, помогал с квадрокоптерами и комплектующими к ним. В конце 2022 года он ушёл на фронт добровольцем. Первые два месяца боец работал как электрик-дизелист на территории ЛНР, потом перевёлся на должность пулемётчика. В части обучился на оператора БПЛА.

Гвардии младший сержант Юрий Трофимов погиб 31 октября 2023 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его наградили орденом Мужества посмертно.

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