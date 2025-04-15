Мемориальную доску в честь кавалера ордена Мужества открыли в Гдове

13:37, 15 апреля 2025, ПАИ

Ещё одна мемориальная доска в честь бойца СВО, младшего сержанта Юрия Трофимова появилась на школе Гдова. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Юрий Трофимов учился в Гдовской средней школе с 2000 по 2008 год. На торжественном мероприятии присутствовали учащиеся, преподаватели, жители Гдова и родные бойца. Они почтили память героя минутой молчания.

С самого начала СВО Юрий Трофимов оказывал волонтёрскую помощь военным частям, помогал с квадрокоптерами и комплектующими к ним. В конце 2022 года он ушёл на фронт добровольцем. Первые два месяца боец работал как электрик-дизелист на территории ЛНР, потом перевёлся на должность пулемётчика. В части обучился на оператора БПЛА.

Гвардии младший сержант Юрий Трофимов погиб 31 октября 2023 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его наградили орденом Мужества посмертно.