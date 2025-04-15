Женщину сбили на Октябрьском проспекте в Пскове
Автомобиль сбил женщину в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Автомобиль Hyundai Elantra совершил наезд на 51-летнюю женщину у дома № 36 на Октябрьском проспекте.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и бригада медицины катастроф. Обстоятельства ДТП выясняются.
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