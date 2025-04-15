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Спорт

Фестиваль горных видов спорта «Изборские скалы» пройдёт в середине мая

Фестиваль горных видов спорта «Изборские скалы» пройдёт на естественном скальном массиве посёлка Старый Изборск 10 и 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

Фото: Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области

В рамках фестиваля участники разыграют награды в скальном марафоне, эстафете, дисциплине «трудность», а также соревнованиях «подъём – спуск», по вязанию узлов и альпинистских связок. К участию допустят всех желающих. Их разобьют на две возрастные группы – юноши и девушки 2010 года рождения и младше, а также мужчины и женщины 2009 года рождения и старше.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 1 мая.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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