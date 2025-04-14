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Культура

HBO объявил актёрский состав сериала «Гарри Поттер»

Warner Bros. Discovery раскрыла имена актёров, которые сыграют ключевые роли в новом сериале по мотивам «Гарри Поттера» для HBO Max. Об этом пишет РБК.

Джона Литгоу, лауреата «Золотого глобуса» и «Эмми», утвердили на роль профессора Дамблдора. Минерву Макгонагалл сыграет Джанет Мактир, обладательница премий «Тони» и «Золотой глобус». Паапа Эссьеду исполнит роль Северуса Снейпа, Ник Фрост станет Рубеусом Хагридом, Люк Таллон сыграет профессора Квирелла, а Пол Уайтхаус, ранее появлявшийся в оригинальных фильмах, вернётся в роли Аргуса Филча.

Шоураннер Франческа Гардинер и режиссёр Марк Майлод отметили, что очень рады собранной команде и надеются, что актёры вдохнут новую жизнь в любимых персонажей.

Имена актёров на роль Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли пока не объявлены. Известно, что проводится открытый кастинг среди юных жителей Великобритании и Ирландии в возрасте от 9 до 11 лет.

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