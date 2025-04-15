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Экономика

Продажи вина в России резко упали из-за роста цен

Розничные продажи вина всех видов, а также алкогольной продукции из плодов и ягод значительно снизились в первом квартале 2025 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Наибольшее падение зафиксировано в категории плодовой алкогольной продукции – на 73,2 %, до 797,7 тысячи декалитров. Продажи игристых вин сократились на 4,9 %, виноградных – на 2 %.

Эксперты связывают падение спроса с резким ростом цен на вино из-за повышения пошлин на импорт из недружественных стран, увеличения акцизов и роста издержек производителей. В результате потребители переключаются на другие виды алкоголя.

По данным РАТК, розничные продажи алкогольной продукции в целом упали на 14,7 % в первом квартале 2025 года. Продажи водки снизились на 7,2 %, коньяка – на 12,6 %. Это также связано с ростом цен.

Ранее сообщалось, что поставки вин из ЕС в Россию сократились вдвое.

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