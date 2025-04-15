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Экономика

Сумму страхования безотзывных вкладов в России увеличат до 2,8 млн рублей

В России планируется увеличить страховое покрытие для долгосрочных безотзывных вкладов, известных как сберегательные сертификаты. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно информации, страховая сумма для таких сертификатов со сроком от трёх лет будет повышена до 2,8 миллиона рублей. Законопроект, разработанный Минфином, уже получил поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности и согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

Представители Центробанка РФ подчеркнули, что безотзывные сертификаты не предусматривают возможности снятия средств до истечения срока вклада. Однако при необходимости сертификат можно будет переуступить другому лицу.

Руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков отметил, что сберегательный сертификат является именной ценной бумагой, подтверждающей наличие вклада. В отличие от депозита пополнение, частичное снятие или пролонгация сертификата невозможны.

Банк России поддерживает увеличение страховой суммы с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей, а участники рынка положительно оценивают данную инициативу.

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