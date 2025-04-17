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Общество

В России предложили отменить повышающие коэффициенты при оплате ЖКУ

Законопроект, направленный на отмену повышающих коэффициентов при оплате жилищно-коммунальных услуг, внесут в Госдуму РФ депутаты фракции партии «Справедливая Россия – За правду», пишет РИА Новости.

Документ, разработанный лидером партии Сергеем Мироновым и главой думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галиной Хованской, предполагает исключение положения о применении повышающих коэффициентов к нормативу потребления воды при расчёте платы за водоснабжение.

По словам Миронова, законопроект призван ликвидировать злоупотребления коммунальных компаний, устанавливающих повышенные тарифы на воду и тепло. Депутат отметил, что многие россиянине сталкиваются с ситуациями, когда им выставляют повышенные счета из-за истёкшего срока эксплуатации или отсутствия поверки водосчётчика, а также в случаях, когда установка прибора учёта технически невозможна. Бремя доказывать невозможность установки счётчика возлагается на владельцев квартир, что также приводит к применению повышающего коэффициента.

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