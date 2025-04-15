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Общество

В ближайшие три дня Псковскую область ожидает летняя погода, потом – снова заморозки

16 апреля в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +3...+8 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление выше нормы.

«17, 18, 19 и 20 апреля нас ждут тёплые дни. В отдельных районах до +25 градусов с южным ветром, то есть будет ощущение настоящей летней погоды. После 23-24 апреля дни станут более прохладными, а ночью возможны даже заморозки», – сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

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