Восемь лицензий на дезинфекционную деятельность выдали в Псковской области

22:27, 15 апреля 2025, ПАИ

Восемь организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью, получили лицензии в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С 1 сентября 2024 года в России введено обязательное лицензирование деятельности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. С 1 марта 2025 года оказание таких услуг без лицензии считается незаконным. Разрешения выдаёт Роспотребнадзор, который также осуществляет лицензионный контроль.

Для получения лицензии необходимо подать заявление и комплект документов в электронной форме через портал «Госуслуги».