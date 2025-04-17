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Общество

Восемь лицензий на дезинфекционную деятельность выдали в Псковской области

Восемь организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью, получили лицензии в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С 1 сентября 2024 года в России введено обязательное лицензирование деятельности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. С 1 марта 2025 года оказание таких услуг без лицензии считается незаконным. Разрешения выдаёт Роспотребнадзор, который также осуществляет лицензионный контроль.

Для получения лицензии необходимо подать заявление и комплект документов в электронной форме через портал «Госуслуги».

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