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Общество

В Великих Луках высадили сирень в знак памяти о героях Великой Отечественной войны

Всероссийская акция «Сад памяти» стартовала в Великих Луках, сообщили ПАИ в администрации Великих Лук.

Молодые кусты сирени посадили рядом с воинским мемориальным захоронением. Великие Луки традиционно участвуют в этой акции. Посажанная сирень является символом памяти о героях Великой Отечественной войны.

В высадке приняли участие молодёжь и ветераны. Юнармеец Ольга Быстрова отметила, что для молодёжи большая честь принимать участие в подобных патриотических мероприятиях.

Глава администрации города Андрей Беляев сообщил, что это первый этап акции. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Великих Луках планируется высадить 80 кустов сирени. Он также поделился воспоминаниями о своём деде, вернувшемся с войны в 1949 году.

Акция «Сад памяти» помогает сохранить память о защитниках Родины и передать её следующим поколениям.

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